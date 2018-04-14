قررت الهيئة العامة للرياضة السعودية طرح تذاكر إضافية لحضور فعاليات مهرجان "رويال رامبل" للمصارعة، والمقرر إقامته في مدينة جدة السعودية بعد نحو أسبوعين بمشاركة مجموعة من أبرز المصارعين في العالم.