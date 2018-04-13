أيوب الكعبي على رادار أتلتيكو مدريد

يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم إلى الحصول على خدمات المهاجم المغربي أيوب الكعبي، وأرسل عرضاً رسمياً لنادي نهضة بركان المغربي، حسبما أكدت صحيفة "الصباح" المحلية في عددها الصادر اليوم الجمعة.