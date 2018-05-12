ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد بشرط

وافق مسؤولو فريق ليفربول الإنجليزي على رحيل المحترف الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق إلي فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة :إكسبريس البريطانية" أن إدارة ليفربول أعطت الضوء الاخضر لمحمد صلاح من أجل الرحيل خلال الميركاتو الصيفي إذا وصل عرض رسمي من نادي العاصمة الإسبانية.
وأضافت التقارير أن مسئولي فريق ليفربول وضعوا شرطاً في حديثهم مع محمد صلاح للموافقة على رحيله إلى ريال مدريد وهو فوز الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ومن المفترض أن يلقتي فريق ريال مدريد الإسباني بمنافسه فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 من شهر مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف.
وتجدر الإشارة إلي أن محمد صلاح خرج وأكد أنه لا يرغب في الرحيل عن صفوف فريق ليفربول بالوقت الحالي وأنه يملك العديد من الطموحات التي يسعى إلي تحقيقها بالوقت الحالي.
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