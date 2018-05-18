هاني رمزي يدخل ترشيحات الجهاز الفني الجديد للأهلي

دخل هاني رمزي نجم الأهلي والمنتخب الأول السابق دائرة الترشيحات للانضمام للجهاز الفني الجديد للأهلي المصري المُزمع تشكيله خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ أنه الأبرز فى الترشيح للعمل مدربا عاما مع المدير الفنى الأجنبى المقبل.
ويبحث الأهلى حاليا عن مدرب أجنبي بعد قبول استقالة حسام البدرى عقب الخسارة من كمبالا سيتى الأوغندى بثنائية نظيفة بدورى أبطال أفريقيا، كما تبحث لجنة الكرة عن نجوم سابقين بالفريق للدخول ضمن الجهاز الجديد.
GMT 10:53 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوالسعيد يودع فريق كوبيون بالوسورا الفنلندي الجمعة
GMT 09:43 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوغوارديولا مدربًا لمان سيتي حتى 2021
GMT 17:08 2018 الخميس ,17 أيار / مايوقصة حب تجمع بين لاعب تشيلسي فابريغاس وحسناء لبنانية
GMT 13:20 2018 الخميس ,17 أيار / مايوكريستيانو رونالدو يهدد بالرحيل عن ريال مدريد بسبب محمد صلاح
GMT 16:52 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايورئيس نادى الزمالك يفجر مفاجاة بشأن اللاعب عبد الله السعيد
تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
أرسل تعليقك