هاني رمزي يدخل ترشيحات الجهاز الفني الجديد للأهلي

دخل هاني رمزي نجم الأهلي والمنتخب الأول السابق دائرة الترشيحات للانضمام للجهاز الفني الجديد للأهلي المصري المُزمع تشكيله خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ أنه الأبرز فى الترشيح للعمل مدربا عاما مع المدير الفنى الأجنبى المقبل.

ويبحث الأهلى حاليا عن مدرب أجنبي بعد قبول استقالة حسام البدرى عقب الخسارة من كمبالا سيتى الأوغندى بثنائية نظيفة بدورى أبطال أفريقيا، كما تبحث لجنة الكرة عن نجوم سابقين بالفريق للدخول ضمن الجهاز الجديد.