36 مليون جنيه راتبًا للأرجنتيني رامون دياز في الأهلي

اتفق مسئولو النادى الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى السابق للهلال السعودي، على تدريب المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل، خلفاً لحسام البدري الذى تقدم باستقالته مؤخراً على خلفية الهزيمة من كمبالا سيتى بدورى أبطال أفريقيا.

وقال مصدر فى الأهلى، إن المدرب السابق للهلال سيحصل على مليونى دولار فى الموسم، ما يقرب من 36 مليون جنيه مصرى، مؤكداً أن رامون ديارز سيصل القاهرة فى غضون الساعات المقبلة من أجل عقد جلسة أخيرة مع مسئولين فى الأهلي سيتم بعدها توقيع العقود رسمياً، حال الاتفاق على بعض الأمور الأخرى الخاصة بالصفقة والتى تتمثل فى الجهاز المعاون وغيرها من التفاصيل ، وأوضح المصدر أن خزينة الأهلي لن تتحمّل أى مبالغ مالية نظير التعاقد مع المدرب الجديد، سواء كان دياز وهو الأقرب بنسبة كبيرة أو أى مدرب آخر، مشيراً إلى أن أحد المُحبين للأهلى سيتحمّل تكاليف التعاقد مع المدرب الجديد.