36 مليون جنيه راتبًا للأرجنتيني رامون دياز في الأهلي

اتفق مسئولو النادى الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى السابق للهلال السعودي، على تدريب المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل، خلفاً لحسام البدري الذى تقدم باستقالته مؤخراً على خلفية الهزيمة من كمبالا سيتى بدورى أبطال أفريقيا.
وقال مصدر فى الأهلى، إن المدرب السابق للهلال سيحصل على مليونى دولار فى الموسم، ما يقرب من 36 مليون جنيه مصرى، مؤكداً أن رامون ديارز سيصل القاهرة فى غضون الساعات المقبلة من أجل عقد جلسة أخيرة مع مسئولين فى الأهلي سيتم بعدها توقيع العقود رسمياً، حال الاتفاق على بعض الأمور الأخرى الخاصة بالصفقة والتى تتمثل فى الجهاز المعاون وغيرها من التفاصيل ، وأوضح المصدر أن خزينة الأهلي لن تتحمّل أى مبالغ مالية نظير التعاقد مع المدرب الجديد، سواء كان دياز وهو الأقرب بنسبة كبيرة أو أى مدرب آخر، مشيراً إلى أن أحد المُحبين للأهلى سيتحمّل تكاليف التعاقد مع المدرب الجديد.
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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