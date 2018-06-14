شيرشيسوف يعلن عن تشكيلة المنتخب الروسي الرسمية أمام منتخب السعودية

أعلن ستانيستاف شيرشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا تشكيل فريقه لمواجهة السعودية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وتقام المباراة في استاد لوجنيكي ستاديوم في العاصمة الروسية موسكو.

ويلعب منتخب روسيا والسعودية في المجموعة الأولى مع مصر وأوروجواي، ويعتمد منتخب روسيا على القوة الضاربة في المباراة بالدفع بثلاثي هجومي أمام رباعي الوسط والثلاثي الدفاعي.

ويلعب منتخب روسيا والسعودية في المجموعة الأولى مع مصر وأوروجواي، ويعتمد منتخب روسيا على القوة الضاربة في المباراة بالدفع بثلاثي هجومي أمام رباعي الوسط والثلاثي الدفاعي.

وجاء تشكيل روسيا كالآتي:

المرمى: إيجور أكنيفيف.

الدفاع: ماريو فيرناندس – إيليا كوتيبوف – سيرجيي إجناشفيتش.

الوسط: يوري جيركوف - رومان زوبنين – يوري غازينسكي – أليكساندر جولوفين.

الهجوم: أليكسندر ساميدوف – آلان دزاجويف – فيدور سمولوف