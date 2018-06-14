شيرشيسوف يعلن عن تشكيلة المنتخب الروسي الرسمية أمام منتخب السعودية

أعلن ستانيستاف شيرشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا تشكيل فريقه لمواجهة السعودية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وتقام المباراة في استاد لوجنيكي ستاديوم في العاصمة الروسية موسكو.
ويلعب منتخب روسيا والسعودية في المجموعة الأولى مع مصر وأوروجواي، ويعتمد منتخب روسيا على القوة الضاربة في المباراة بالدفع بثلاثي هجومي أمام رباعي الوسط والثلاثي الدفاعي.
ويلعب منتخب روسيا والسعودية في المجموعة الأولى مع مصر وأوروجواي، ويعتمد منتخب روسيا على القوة الضاربة في المباراة بالدفع بثلاثي هجومي أمام رباعي الوسط والثلاثي الدفاعي.
وجاء تشكيل روسيا كالآتي:
المرمى: إيجور أكنيفيف.
الدفاع: ماريو فيرناندس – إيليا كوتيبوف – سيرجيي إجناشفيتش.
الوسط: يوري جيركوف - رومان زوبنين – يوري غازينسكي – أليكساندر جولوفين.
الهجوم: أليكسندر ساميدوف – آلان دزاجويف – فيدور سمولوف
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كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
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