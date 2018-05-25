اللاعب مؤمن زكريا يتلقى عرضًا إماراتيًا للرحيل عن الأهلي

يلقى مؤمن زكريا، لاعب الأهلي الذى انتهت إعارته مؤخراً، عرضاً من أحد أندية القمة فى الإمارات تمهيداً للانتقال له خلال الموسم المقبل، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.
وينضم العرض الإماراتى لعدة عروض أخرى تلقاها زكريا، الذى رحل من الأهلي فى يناير الماضى لأهلي جدة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مقابل 450 ألف دولار.
ويرغب الأهلي فى إعادة مؤمن زكريا لحاجة الفريق لجهوده فى الفترة المقبلة بعد رحيل عبد الله السعيد وعماد متعب واعتزال حسام غالى.
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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