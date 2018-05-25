اللاعب مؤمن زكريا يتلقى عرضًا إماراتيًا للرحيل عن الأهلي

يلقى مؤمن زكريا، لاعب الأهلي الذى انتهت إعارته مؤخراً، عرضاً من أحد أندية القمة فى الإمارات تمهيداً للانتقال له خلال الموسم المقبل، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

وينضم العرض الإماراتى لعدة عروض أخرى تلقاها زكريا، الذى رحل من الأهلي فى يناير الماضى لأهلي جدة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مقابل 450 ألف دولار.

ويرغب الأهلي فى إعادة مؤمن زكريا لحاجة الفريق لجهوده فى الفترة المقبلة بعد رحيل عبد الله السعيد وعماد متعب واعتزال حسام غالى.