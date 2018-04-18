كشف الرئيس الجديد لنادي الوحدة السعودي، حاتم خيمي، عن فشل انضمام أسامة هوساوي لفريقه الصاعد حديثاً للدوري السعودي، بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي "فيفا".

وبحسب صحيفة الرياضي السعودية، أوضح الخيمي في تصريحات لموقع الكبار، أن ناديه ممنوع من التسجيل بقرار من لجنة الانضباط، لعدم وفاء النادي بمستحقات أحد مدربيه السابقين.