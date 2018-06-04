حرص النجم المصرى محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى لكرة القدم، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية.

ونشر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، صورة جديدة له دون التعليق عليها.

من ناحية أخرى، أبرزت الصحافة الإنجليزية اختيار محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، فى قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجارى وحتى 15 يوليو المقبل.