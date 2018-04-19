يُتابع العديد مِن المواطنين ومحبي النجم محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر أبوتريكة النجم المحبوب، مقولة مهمة لابن القيم رحمه الله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر".

وكتب النجم السابق: "يقول ابن القيم رحمه الله.. مهما بلغ تقصيرك في العبادة فلا تفرط في حُسن الخلق.. فقد يكون مفتاحك لدخول أعالي الجنة"، حسب النص.

يُذكر أن العديد توقع رجوع نجم الكرة المصرية أبوتريكة إلى القاهرة قريبا، لكن جاء حكم محكمة النقض على عكس أهواء البعض، والذي قد يؤجل عودته إلى القاهرة لحين صدور الحكم النهائي في طعنه على الوجود في قائمة الكيانات المتطرفة.​