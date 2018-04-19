يُتابع العديد مِن المواطنين ومحبي النجم محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ونشر أبوتريكة النجم المحبوب، مقولة مهمة لابن القيم رحمه الله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر".
وكتب النجم السابق: "يقول ابن القيم رحمه الله.. مهما بلغ تقصيرك في العبادة فلا تفرط في حُسن الخلق.. فقد يكون مفتاحك لدخول أعالي الجنة"، حسب النص.
يُذكر أن العديد توقع رجوع نجم الكرة المصرية أبوتريكة إلى القاهرة قريبا، لكن جاء حكم محكمة النقض على عكس أهواء البعض، والذي قد يؤجل عودته إلى القاهرة لحين صدور الحكم النهائي في طعنه على الوجود في قائمة الكيانات المتطرفة.
GMT 12:41 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانمحمد صلاح يكشف عن قميص فريقه الجديد في الموسم المقبل
GMT 14:13 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناحتمالات باستمرار أبوتريكة في قطر بعد إرجاء حكم الطعن على إدراجه في قوائم الإرهاب
GMT 13:02 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان"فيفا" يمنع الوحدة من التعاقد مع أسامة هوساوي
GMT 13:00 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانعرض سعودي بقيمة 1.5 مليار يورو لشراء روما
GMT 12:46 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانيان كارامو يتعرض للوم من سباليتي
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
أرسل تعليقك