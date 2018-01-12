وفد النادي الأهلي برئاسة الخطيب يصل الإمارات لحضور مباراة السوبر

وصل وفد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى دولة الإمارات اليوم الجمعة؛ لحضور مباراة السوبر المصري أمام النادي المصري البورسعيدي، والتي تقام في السادسة من مساء اليوم على ستاد هزاع بن زايد بإمارة العين.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم، أن الوفد يضم: العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي عضو المجلس، وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني لمجلس الإدارة.

وأشار الموقع إلى أن وفد النادي الأهلي اختتم زيارته إلى السعودية أمس الخميس بعد إنهاء كافة الاجتماعات الخاصة بمشروع القرن "ستاد الأهلي"، والتي أقيمت لبحث كافة الأمور التي تتعلق ببناء ستاد الأهلي من مختلف النواحي.