وفد النادي الأهلي برئاسة الخطيب يصل الإمارات لحضور مباراة السوبر

وصل وفد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى دولة الإمارات اليوم الجمعة؛ لحضور مباراة السوبر المصري أمام النادي المصري البورسعيدي، والتي تقام في السادسة من مساء اليوم على ستاد هزاع بن زايد بإمارة العين.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم، أن الوفد يضم: العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي عضو المجلس، وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني لمجلس الإدارة.
وأشار الموقع إلى أن وفد النادي الأهلي اختتم زيارته إلى السعودية أمس الخميس بعد إنهاء كافة الاجتماعات الخاصة بمشروع القرن "ستاد الأهلي"، والتي أقيمت لبحث كافة الأمور التي تتعلق ببناء ستاد الأهلي من مختلف النواحي.
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فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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