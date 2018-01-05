سيرينا وليامز تنسحب من بطولة استراليا المفتوحة للتنس

أعلن منظمو بطولة استراليا المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة، أن حاملة اللقب سيرينا وليامز انسحبت من البطولة التي تنطلق في شهر يناير الحالي، إذ لا تشعر أنها جاهزة للمنافسة على أعلى مستوى.
GMT 00:24 2016 الإثنين ,08 آب / أغسطسخروج الشقيقتين وليامز من منافسات "تنس الأولمبياد"
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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