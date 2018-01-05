سيرينا وليامز تنسحب من بطولة استراليا المفتوحة للتنس

أعلن منظمو بطولة استراليا المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة، أن حاملة اللقب سيرينا وليامز انسحبت من البطولة التي تنطلق في شهر يناير الحالي، إذ لا تشعر أنها جاهزة للمنافسة على أعلى مستوى.