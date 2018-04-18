محمد أمين بن عمر لن يخضع لجراحة للحاق بالمونديال

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن لاعب الوسط محمد أمين بن عمر لن يحتاج لجراحة في الركبة، وسيكتفي بالخضوع لجلسات علاج طبيعي على أمل اللحاق بنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وقال الاتحاد التونسي في بيان "خضع أمين بن عمر أمس الثلاثاء إلى كشف بالمنظار في مستوى الركبة بالمركز الطبي في ليون الفرنسية.. وتأكد عدم ضرورة إجراء عملية جراحية والاكتفاء بحصص علاج طبيعي".
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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