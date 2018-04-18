محمد أمين بن عمر لن يخضع لجراحة للحاق بالمونديال

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن لاعب الوسط محمد أمين بن عمر لن يحتاج لجراحة في الركبة، وسيكتفي بالخضوع لجلسات علاج طبيعي على أمل اللحاق بنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال الاتحاد التونسي في بيان "خضع أمين بن عمر أمس الثلاثاء إلى كشف بالمنظار في مستوى الركبة بالمركز الطبي في ليون الفرنسية.. وتأكد عدم ضرورة إجراء عملية جراحية والاكتفاء بحصص علاج طبيعي".