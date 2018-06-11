أكد ناجي الجويني، المحاضر الدولي في التحكيم، أن اعتماد حكم الفيديو فى البطولة الحالية لكأس العالم 2018 بروسيا التى ستنطلق الخميس المقبل جاء لتفادى الأخطاء الكبيرة، مشيراً إلى أن الأخطاء التقديرية بطبيعة الحال لن يستطيع الفيديو حسمها.

وعقد ناجي الجويني جلسة مع لاعبى منتخب مصر اليوم للتعريف ببعض الأمور التحكيمية التى سيتم تطبيقها فى مونديال روسيا.

وأضاف ناجي الجويني أن حكم الفيديو هو حكم مساعد ويبقى القرار الأخير لحكم الساحة، مؤكدا أن الملعب سيكون محاصرا بـ40 كاميرا من بينها 32 موجهة ناحية الملعب، بما يضمن تغطية كافة جوانب وزوايا الملعب، فضلا عن أن أحد الأجهزة المستخدمة فى تحكيم الفيديو ثمنه 300 ألف يورو لضبط التسلل.