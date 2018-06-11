أكد ناجي الجويني، المحاضر الدولي في التحكيم، أن اعتماد حكم الفيديو فى البطولة الحالية لكأس العالم 2018 بروسيا التى ستنطلق الخميس المقبل جاء لتفادى الأخطاء الكبيرة، مشيراً إلى أن الأخطاء التقديرية بطبيعة الحال لن يستطيع الفيديو حسمها.
وعقد ناجي الجويني جلسة مع لاعبى منتخب مصر اليوم للتعريف ببعض الأمور التحكيمية التى سيتم تطبيقها فى مونديال روسيا.
وأضاف ناجي الجويني أن حكم الفيديو هو حكم مساعد ويبقى القرار الأخير لحكم الساحة، مؤكدا أن الملعب سيكون محاصرا بـ40 كاميرا من بينها 32 موجهة ناحية الملعب، بما يضمن تغطية كافة جوانب وزوايا الملعب، فضلا عن أن أحد الأجهزة المستخدمة فى تحكيم الفيديو ثمنه 300 ألف يورو لضبط التسلل.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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