كأس العالم تصل إلى مدينة ميامي الأميركية

وصلت كأس العالم لكرة القدم إلى مدينة ميامي، قادمة من نيويورك، في إطار جولتها بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الترويجية لمونديال 2018 بروسيا، التي تطوف خلالها 51 دولة.

وأفاد منظمو الجولة الترويجية، أن الكأس ستكون الأربعاء والخميس في مدينة لوس آنجليس، ومن هناك ستنطلق إلى ألمانيا ومونغوليا والصين واليابان، وأخيراً إلى روسيا، التي تستضيف البطولة الدولية بين 14 يونيو (حزيران) و15 يوليو (تموز).