كأس العالم تصل إلى مدينة ميامي الأميركية

وصلت كأس العالم لكرة القدم إلى مدينة ميامي، قادمة من نيويورك، في إطار جولتها بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الترويجية لمونديال 2018 بروسيا، التي تطوف خلالها 51 دولة.
وأفاد منظمو الجولة الترويجية، أن الكأس ستكون الأربعاء والخميس في مدينة لوس آنجليس، ومن هناك ستنطلق إلى ألمانيا ومونغوليا والصين واليابان، وأخيراً إلى روسيا، التي تستضيف البطولة الدولية بين 14 يونيو (حزيران) و15 يوليو (تموز).
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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