انتهاء الكشف الطبي على لاعبي المنتخب المصري قبل معسكر الإثنين

انتهى الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة محمد أبو العلا، من إجراء الكشف الطبي على الـ29 لاعباً المختارين لمعسكر مايو ويونيو، والذى ينطلق اليوم استعداداً لكأس العالم فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018.
واختار الأرجنتينى هيكتور كوبر 29 لاعباً هم: عصام الحضرى (التعاون السعودى) وأحمد فتحى (الأهلي) وشريف إكرامى (الأهلي) ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" (الرائد السعودى) وأحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى) وعبد الله السعيد (الأهلى) ومحمد عبد الشافى (الفتح السعودى) وأحمد حجازى (وست بروميتش الإنجليزى) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) ومروان محسن (الأهلى) وعمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكى) وأحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالى) وسعد سمير (الأهلى) وطارق حامد (الزمالك) ومحمود عبدالمنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعوى) ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى) وعلى جبر (وست برومش الإنجليزى) ورمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى) سام مرسى (ويجان الإنجليزى) وعمرو وردة (اتروميتوس اليونانى) ومحمد الشناوى (الأهلى) أيمن أشرف (الأهلى)، وكريم حافظ (لانس الفرنسى) ومحمد عواد (الإسماعيلى) وأحمد جمعة (المصرى) وعمرو طارق (أورلاندو سيتى الأمريكى) ومحمود حمدى "الونش" (الزمالك) ومحمود عبد العزيز (الزمالك).
ويهدف الكشف الطبى الإطمئنان على سلامة اللاعبين المختارين قبل معسكر اليوم استعداداً للسفر إلى الكويت يوم الأربعاء المقبل لمواجهتها يوم الجمعة.
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