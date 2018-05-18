غوارديولا مدربًا لمان سيتي حتى 2021

أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم تجديد عقد بيب غوارديولا المدير الفني للفريق ل3 مواسم أخرى. وكان غوارديولا قد انضم إلى نادي مانشستر سيتي في صيف 2016.
وقد أكد الآن على التزامه مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2021.
وشهد هذا الموسم إحراز السيتيزنز بطولة الدوري الإنجليزي وكأس كاراباو لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مع تحقيق رقم قياسي. وأضحى السيتي أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من إحراز 100 نقطة في البطولة، وذلك بعدما أحرز الفوز على فريق ساوثامبتون بنتيجة 1-0 يوم الأحد الماضي.
وأثناء العمل على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي تمكن رجال غوارديولا من تحطيم عدد من الأرقام القياسية الأخرى، حيث تمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز في 18 مباراة متتالية، فيما بلغ عدد الانتصارات الإجمالي 32 فوزاً، أما فارق الأهداف فقد بلغ 79+، لينال بذلك إشادة الكثير من المتابعين بفضل الأسلوب المميز الذي كان الفريق يتميز به. كما كان السيتزنز الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة، وأكبر عدد من التمريرات في مباراة واحدة (1015) تمريرة، وأكبر فارق نقاط عن الأبطال السابقين (19 نقطة).
وبعدما تمكن من إحراز لقبي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو في ثاني موسم له مع الفريق، يتطلع غوارديولا الآن لمواصلة النجاح على المستويين المحلي والأوروبي لثلاث سنوات قادمة.
وصرح خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي: «نحن سعداء للوصول إلى اتفاق مع غوارديولا لتجديد عقده مع النادي حتى 2021. وخلال الموسمين اللذين أمضاهما بيب معنا تمكن من ترسيخ روح التفوق لدى لاعبي الفريق، وساهم في ارتقاء مستواهم داخل الملعب وخارجه.
ومن خلال ذلك، فإنه يجسد الشغف والالتزام اللذين يتميز بهما الجميع في النادي». وأضاف: «أتطلع في الوقت الحالي لمواصلة هذا التأثير الذي يتركه على الفريق في سبيل تلبية طموحاتنا المشتركة خلال المواسم القادمة».
GMT 17:08 2018 الخميس ,17 أيار / مايوقصة حب تجمع بين لاعب تشيلسي فابريغاس وحسناء لبنانية
GMT 13:20 2018 الخميس ,17 أيار / مايوكريستيانو رونالدو يهدد بالرحيل عن ريال مدريد بسبب محمد صلاح
GMT 16:52 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايورئيس نادى الزمالك يفجر مفاجاة بشأن اللاعب عبد الله السعيد
GMT 10:32 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايومارادونا من تدريب الفجيرة إلى رئاسة دينامو بريست البيلاروسي
GMT 23:16 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوالهومنتمن يُتوّج للمرّة الأولى بتاريخه ببطولة لبنان لكرة السلّة لموسم 2017 - 2018 بعد فوزه على الرياضي بالمباراة النهائيّة الأخيرة بنتيجة 74 - 59
تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
أرسل تعليقك