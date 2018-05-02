المستشار تركي آل الشيخ يؤكد دعمه للأهلي بجهاز فني عالمي

في تطور غير متوقع للأحداث داخل النادي الأهلي، أكد الرئيس الشرفي للنادي، المستشار تركي آل الشيخ، بأنه على أتم إستعداد لدعم القلعة الحمراء بجهاز فني عالمي وعلى أعلى مستوى، وذلك بالإضافة إلى ضم عدد من اللاعبين الأجانب والمحترفين من الطراز الرفيع.

وكتب تركي آل الشيخ تدوينة مطولة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها: “بعد الخسارة الثانية للنادي الأهلي على التوالي، أعلن استعدادي لدعم النادي الأهلي بجهاز فني عالمي ولاعبين أجانب على أعلى مستوى، وهذا بما يليق بالنادي الأهلي وتاريخه وعراقته، حتي يعود من جديد بطلًا لدوري أبطال أفريقيا”.

وأوضح تركي آل الشيخ، بأنه سيكون متواجد في القاهرة يوم 14 مايو المقبل، من أجل أن يعرض على مسئولي النادي الأهلي خطط مشروع القرن بالنسبة للنادي الأهلي، وكذلك مشروع ملعب النادي الأهلي.

ويذكر بأن رئيس هيئة الرياضة العامة في السعودية المستشار تركي آل الشيخ كان قد وعد جمهور النادي الأهلي بضم 4 لاعبين من أعلى طراز وصفقات من العيار الثقيل في حوار سابق له مع الإعلامي أحمد شوبير.