قناة تركية مفتوحة تذيع مباريات كأس العالم كاملة دون تشفير

مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2018، والتي تستضيفها روسيا حتى 15 يوليو المقبل، بات جميع عشاق كرة القدم يتحينون الفرصة لمشاهدة مباريات البطولة الأشهر في العالم.ورغم قرار "فيفا" بإلزام القناة المستحوذة على حقوق بث مونديال 2018، ببث 22 مباراة من لقاءات البطولة على القناة المفتوحة ليتمكن عشاق الكرة من مشاهدتها، إلا أن القناة لا تذيع مباريات هامة في كل البلاد كما فعلت مع مباراة إسبانيا والبرتغال، والمغرب وإيران.
اتجهت أنظار البعض لقناة TRT التركية التي تقوم ببث كل مباريات كأس العالم 2018 دون تشفير، وذلك على الرغم من قرار "فيفا" بإلزام القناة المستحوذة على حقوق بث مونديال 2018، ببث 22 مباراة من لقاءات البطولة على القناة المفتوحة ليتمكن عشاق الكرة من مشاهدتها، إلا أن القناة لا تذيع مباريات هامة في كل البلاد كما فعلت مع مباراة إسبانيا والبرتغال، والمغرب وإيران.وتبث قناة TRT على القمر الصناعي المصري نايل سات بتردد 11392 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب عمودي.وعلى القمر الصناعي "تركسات Turksat 42°E" والتردد 11042 – معدل الترميز 8400 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب عمودي.
وعلى القمر الصناعي "يوتيليسات Eutelsat 7°E" والتردد 10982– معدل الترميز 30000 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب عمودي.وعلى القمر الصناعي "تركسات" بتردد 11096 – معدل الترميز 30000 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب عمودي.أما على القمر الصناعي "عرب سات" فتبث القناة بتردد 12092 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 3/4 – الاستقطاب عمودي.
GMT 17:01 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوفوز منتخب المكسيك على نظيره الألماني بهدف دون مقابل
GMT 12:27 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوالتشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام روسيا الثلاثاء المقبل
GMT 12:14 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوالأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة
GMT 10:37 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوإصابة أحمد فتحي بشد خفيف خلال تدريبات الأحد
GMT 10:32 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيولاعب روسيا يؤكد الفوز على مصر هدية عيد ميلادي
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
أرسل تعليقك