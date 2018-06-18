قناة تركية مفتوحة تذيع مباريات كأس العالم كاملة دون تشفير

مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2018، والتي تستضيفها روسيا حتى 15 يوليو المقبل، بات جميع عشاق كرة القدم يتحينون الفرصة لمشاهدة مباريات البطولة الأشهر في العالم.ورغم قرار "فيفا" بإلزام القناة المستحوذة على حقوق بث مونديال 2018، ببث 22 مباراة من لقاءات البطولة على القناة المفتوحة ليتمكن عشاق الكرة من مشاهدتها، إلا أن القناة لا تذيع مباريات هامة في كل البلاد كما فعلت مع مباراة إسبانيا والبرتغال، والمغرب وإيران.

اتجهت أنظار البعض لقناة TRT التركية التي تقوم ببث كل مباريات كأس العالم 2018 دون تشفير، وذلك على الرغم من قرار "فيفا" بإلزام القناة المستحوذة على حقوق بث مونديال 2018، ببث 22 مباراة من لقاءات البطولة على القناة المفتوحة ليتمكن عشاق الكرة من مشاهدتها، إلا أن القناة لا تذيع مباريات هامة في كل البلاد كما فعلت مع مباراة إسبانيا والبرتغال، والمغرب وإيران.وتبث قناة TRT على القمر الصناعي المصري نايل سات بتردد 11392 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب عمودي.وعلى القمر الصناعي "تركسات Turksat 42°E" والتردد 11042 – معدل الترميز 8400 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب عمودي.

وعلى القمر الصناعي "يوتيليسات Eutelsat 7°E" والتردد 10982– معدل الترميز 30000 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب عمودي.وعلى القمر الصناعي "تركسات" بتردد 11096 – معدل الترميز 30000 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب عمودي.أما على القمر الصناعي "عرب سات" فتبث القناة بتردد 12092 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 3/4 – الاستقطاب عمودي.