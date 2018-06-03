أكدت مصادر مقربة من النادي الأهلي، بأن نجم الفريق “أحمد حمودي” قد رفض الرحيل عن صفوف الأهلي بطريقة الصفقات التبادلية، حيث أكد لمجلس الإدارة بأنه لن يرحل عن النادي ضمن أي صفقة تبادلية سيقوم بها الأهلي مع أندية الدوري المصري، مشيرًا إلى موافقته على الرحيل ولكن بشرط أن يرحل عن صفوف الأهلي بـ “المجان”.
وكان حمودي قد أبتعد بشكل كبير عن التواجد في التشكيلة الأساسية للأهلي في الفترة الماضية، وهو الأمر الذي دفع لجنة الكرة في الإستغناء عن اللاعب بشكل رسمي، ولكن كانت تفضل اللجنة أن يتم وضع حمودي ضمن أي صفقة تبادلية سيقوم بها الأهلي لجلب لاعب آخر من فرق الدوري المصري، كما حدث في صفقة أحمد الشيخ في الموسم قبل الماضي.
ولكن بحسب ما تم ذكره في وسائل الإعلام، فإن أحمد حمودي قد أخبر زملاءه بأنه لن يرحل عن النادي بتلك الطريقة، مشيرًا إلى كونه يري إذا كانت هناك عدم الحاجة لجهوده فمن الطبيعى أن يتم الاستغناء عنه مجانا، وهو أمر لن توافق عليه لجنة الكرة بكل تأكيد.
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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