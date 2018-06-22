حركة طالبان تخطف عشرات العمال فى هجوم مسلح بأفغانستان

خطف مسلحو طالبان 43 شخصا، يعملون فى بناء الطرق فى هجوم فى جنوب افغانستان أسفر عن مقتل أربعة عناصر أمن، وفق ما أفاد مسؤول الجمعة.

وهاجم المتمردون معسكرا للعمال فى منطقة سبين بولداك فى ولاية قندهار ليلا، بحسب ما قال المتحدث باسم المحافظ داوود أحمدى لوكالة فرانس برس.

وأفاد أن بين المخطوفين موظفون تقنيون وطهاة وسائقون. وأضاف أحمدى أن أربعة عناصر شرطة قتلوا وأصيب آخر بعدما تبادل عناصر الأمن الذين تم إرسالهم لانقاذ العمال إطلاق النار مع طالبان.

وأكد موظف من شركة انشاءات الطرق الافغانية خطف 43 شخصا، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم لكنها أوضحت لوكالة فرانس برس أن الهدف كان نقطة تفتيش تابعة للشرطة.

وأفادت الحركة أن عناصر الشرطة فروا من نقطة التفتيش وتوجهوا إلى معسكر العمال حيث كان هؤلاء نياما وحاول المتمردون مطاردة عناصر الشرطة لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليهم وسط العمال فقرروا خطف "العديد" من الأشخاص.

وفى حادثة منفصلة وقعت فى ولاية بادغيس الغربية ليلا، قتل ثمانية عناصر على الأقل من مجموعة مسلحة موالية للحكومة وأصيب ستة بجروح فى مواجهات مع طالبان.