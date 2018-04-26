باكستان تؤكد قدرتها على التصدي لأي هجوم صاروخي من جانب الهند

أكدت باكستان أن قواتها المسلحة في حالة استعداد تام للتعامل مع أي هجوم مفاجئ من جانب الهند.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل أن باكستان تملك قدرة التصدي لأي هجوم صاروخي من جانب الهند.

وقال المتحدث في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم في إسلام آباد، إنه يجب على المجتمع الدولي الانتباه تجاه تطوير الهند لترسانتها الصاروخية بشكل يهدد الأمن في منطقة جنوب آسيا.

وأشار إلى أن باكستان تراقب عن كثب التحركات العسكرية على طول حدودها المشتركة وأنها في حالة استعداد تام للتعامل مع أي مغامرة أو هجوم مفاجئ من جانب الهند حتى ولو كان هجوماً بالصواريخ باليستية.

وبيّن أن باكستان لا تنوي القيام بأي عمل عدواني ضد الهند، ولكن ردها سيكون قوي في حال تفكير الهند تجاوز حدودها أو انتهاك سيادة أراضيها.