تعرف على آخر منشور للصحفي ياسر مرتجي قبل استشهاده

أحد منشورات الشهيد الصحفي ياسر مرتجى ، الذي استشهد قبل قليل متاثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال مساء الجمعة خلال تغطيته لفعاليات مسيرات العودة الكبرى