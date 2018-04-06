"وزارة الصحة الفلسطينية" تعلن عن استشهاد الصحافي ياسر مرتجى متاثرا بجراحه الذي اصيب بها بنيران الاحتلال خلال تغطيته "مسيرة العودة الكبرى "
GMT 01:25 2018 الخميس ,29 آذار/ مارسالسيسي يحصل على 29 ألف و700 صوت في مركز كفر البطيخ
GMT 01:22 2018 الخميس ,29 آذار/ مارسمحمود مسلم يطالب بتطبيق الغرامة على الممتنعين عن التصويت
GMT 01:02 2018 الخميس ,29 آذار/ مارسالسيسي يحصل على 56 ألف و932 صوتًا داخل اللجنة العامة الثانية في الشرقية
GMT 00:54 2018 الخميس ,29 آذار/ مارسالسيسي يحصل على 4748 صوتًا مقابل 502 لموسى في مرسى علم
GMT 00:36 2018 الخميس ,29 آذار/ مارسنسبة التصويت في قنا تصل إلى 30 % والسيسي يكتسح منافسه
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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