قوات سوريا الديمقراطية تهدد تركيا بالرد المناسب إذا وسعت هجومها بشمال سوريا

هددت قوات سوريا الديمقراطية، تركيا بالرد المناسب إذا وسعت هجومها فى شمال سوريا، وفق ما أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن إن تركيا ستواجه "ردا مناسبا" إذا نفذت تهديدها بتوسيع هجومها ضد فصائل كردية مسلحة بشمال سوريا حتى حدود العراق.
وقال ريدور خليل المسؤول الكبير فى قوات سوريا الديمقراطية فى مقابلة مع رويترز ببلدة عامودا بشمال سوريا "عندما سيحاول (الرئيس التركى طيب إردوغان) أن يوسع من المعركة بكل تأكيد سيلاقى الرد المناسب".
وكان أردوغان تعهد اليوم الجمعة، بتطهير حدود بلاده مع سوريا من المقاتلين الأكراد قائلا إن أنقرة قد توسع نطاق عمليتها العسكرية الراهنة فى شمال غرب سوريا شرقا حتى الحدود مع العراق وهى خطوة تهدد بمواجهة محتملة مع القوات الأمريكية المتحالفة مع الأكراد.
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وصلت النجمة كريستينا أغيليرا، إلى مكان تجمّع المشاهير في كريغ في لوس أنجلوس، ليلة الأربعاء، في بدلة سوداء مقلمة، ووضعت قبعة أعطتها إحساسًا بأجواء العصابات الكبرى في عشرينات القرن الماضي، وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاماً في أخر المساء ، وغطت رأسها بقبعة حمراء لامعة و زينت أذنيها بأقراط بيضاء كبيرة متدلية وحملت حقيبة بيضاء صغيرة في يدها، وشعرها الأشقر بدا منسدلاً على الظهر وعلى شفتيها كان أحمر الشفاه هادئ وعميق وخفيف . واشتهرت كريستينا بأحاديثها القوية، حيث ظهرت على برنامج تلفزيوني "ليب سينك باتل" في أسبوع "اكستينا ترب"، و ظهرت في برنامج "ربات البيوت حقيقيات" 2002، ويبدو أن أحدًا لا يحب الأداء و الاستعراض أكثر منها، فهي اشتهرت بالاستعراضات منذ بدايتها، وعندما سُئلت صديقتها عنها لماذا اختارت كريستينا هذا الطريق قالت "لأنها مقاتلة، ونحن جميعاً مقاتلين، وتحب الحياة و
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