قوات سوريا الديمقراطية تهدد تركيا بالرد المناسب إذا وسعت هجومها بشمال سوريا

هددت قوات سوريا الديمقراطية، تركيا بالرد المناسب إذا وسعت هجومها فى شمال سوريا، وفق ما أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن إن تركيا ستواجه "ردا مناسبا" إذا نفذت تهديدها بتوسيع هجومها ضد فصائل كردية مسلحة بشمال سوريا حتى حدود العراق.

وقال ريدور خليل المسؤول الكبير فى قوات سوريا الديمقراطية فى مقابلة مع رويترز ببلدة عامودا بشمال سوريا "عندما سيحاول (الرئيس التركى طيب إردوغان) أن يوسع من المعركة بكل تأكيد سيلاقى الرد المناسب".

وكان أردوغان تعهد اليوم الجمعة، بتطهير حدود بلاده مع سوريا من المقاتلين الأكراد قائلا إن أنقرة قد توسع نطاق عمليتها العسكرية الراهنة فى شمال غرب سوريا شرقا حتى الحدود مع العراق وهى خطوة تهدد بمواجهة محتملة مع القوات الأمريكية المتحالفة مع الأكراد.