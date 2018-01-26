سفارة الإمارات في بيروت تطلق حملة الاستجابة للنازحين السوريين شتاء 2018

أعلن المكتب الإعلامي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت أنه تزامنا مع مبادرة (عام زايد) التي أطلقها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تطلق ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية حملة (الإستجابة الإماراتية للنازحين السوريين شتاء 2018 - لبنان) بمساعدات مقدمة من جهات ومؤسسات مانحة عدة في دولة الامارات.

وأشار المكتب الإعلامي ـ في بيان اليوم ـ الى أن الحملة ستغطي كل المحافظات اللبنانية ، وخاصة المناطق الحدودية والأكثر حرمانا وتهميشا ، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين وجهات لبنانية تنفيذية أخرى مثل هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني والهيئة العليا للإغاثة.

وتبدأ الحملة مرحلتها الأولى في عرسال وبيروت على أن تستكمل في معظم قرى وبلدات الشمال والبقاع من بينها طرابلس وصيدا وإقليم الخروب لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وخصصت الحملة مساعداتها الانسانية العاجلة تزامنا مع موجة البرد والصقيع التي يمر بها لبنان ، وستباشر مع الجهات المحددة مساعدة النازحين السوريين والمتضررين اللبنانيين على حد سواء وبخاصة بعد الإطلاع على الاحتياجات ومعاينة واقع النزوح السوري.