سفارة الإمارات في بيروت تطلق حملة الاستجابة للنازحين السوريين شتاء 2018

أعلن المكتب الإعلامي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت أنه تزامنا مع مبادرة (عام زايد) التي أطلقها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تطلق ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية حملة (الإستجابة الإماراتية للنازحين السوريين شتاء 2018 - لبنان) بمساعدات مقدمة من جهات ومؤسسات مانحة عدة في دولة الامارات.
وأشار المكتب الإعلامي ـ في بيان اليوم ـ الى أن الحملة ستغطي كل المحافظات اللبنانية ، وخاصة المناطق الحدودية والأكثر حرمانا وتهميشا ، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين وجهات لبنانية تنفيذية أخرى مثل هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني والهيئة العليا للإغاثة.
وتبدأ الحملة مرحلتها الأولى في عرسال وبيروت على أن تستكمل في معظم قرى وبلدات الشمال والبقاع من بينها طرابلس وصيدا وإقليم الخروب لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وخصصت الحملة مساعداتها الانسانية العاجلة تزامنا مع موجة البرد والصقيع التي يمر بها لبنان ، وستباشر مع الجهات المحددة مساعدة النازحين السوريين والمتضررين اللبنانيين على حد سواء وبخاصة بعد الإطلاع على الاحتياجات ومعاينة واقع النزوح السوري.
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وصلت النجمة كريستينا أغيليرا، إلى مكان تجمّع المشاهير في كريغ في لوس أنجلوس، ليلة الأربعاء، في بدلة سوداء مقلمة، ووضعت قبعة أعطتها إحساسًا بأجواء العصابات الكبرى في عشرينات القرن الماضي، وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاماً في أخر المساء ، وغطت رأسها بقبعة حمراء لامعة و زينت أذنيها بأقراط بيضاء كبيرة متدلية وحملت حقيبة بيضاء صغيرة في يدها، وشعرها الأشقر بدا منسدلاً على الظهر وعلى شفتيها كان أحمر الشفاه هادئ وعميق وخفيف . واشتهرت كريستينا بأحاديثها القوية، حيث ظهرت على برنامج تلفزيوني "ليب سينك باتل" في أسبوع "اكستينا ترب"، و ظهرت في برنامج "ربات البيوت حقيقيات" 2002، ويبدو أن أحدًا لا يحب الأداء و الاستعراض أكثر منها، فهي اشتهرت بالاستعراضات منذ بدايتها، وعندما سُئلت صديقتها عنها لماذا اختارت كريستينا هذا الطريق قالت "لأنها مقاتلة، ونحن جميعاً مقاتلين، وتحب الحياة و
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