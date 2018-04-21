المركزى السودانى يؤكد التزامه بتوفير احتياجات المؤسسات من النقد الأجنبى

أكد بنك السودان المركزي، التزامه تجاه كل الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوفير احتياجاتها ومستحقاتها من النقد الأجنبى للأغراض المختلفة، وبذله كل ما فى وسعه للوفاء بذلك.

وأشار الناطق الرسمى باسم بنك السودان المركزي، سامى عبد الحفيظ فى بيان، إلى استمرار البنك فى سداد مستحقات وزارة الخارجية بصورة طبيعية.

وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بسداد مستحقات وزارة الخارجية، فإن بنك السودان المركزى يستشعر ويؤمن بأهمية دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والعاملين بها الإيجابى فى دعم مسيرة البلاد الاقتصادية والاقتصاد الوطني، باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمتين العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وأضاف أنه لتمكين وزارة الخارجية عبر سفارات السودان بالخارج للقيام بهذا الدور، ظل البنك المركزى يبذل غاية جهده لتوفير احتياجاتها على مستوى الوزارة والبعثات الدبلوماسية من مرتبات وإيجارات والبنود الأخرى، رغم الظروف المعروفة من شُح فى موارد النقد الأجنبى وصعوبة التحويلات عبر المصارف، الناجمة عن الحظر الاقتصادى فى السنوات السابقة.

وتابع، "أنه بالنسبة لعام 2017 فقد سدد بنك السودان المركزى فعلياً نسبة 92% من جملة الميزانية المصدقة لوزارة الخارجية، والتزم بسداد المتبقى قبل انتهاء الثلث الأول من عام 2018، وخلال العام الجارى استمر بنك السودان المركزى فى سداد مستحقات وزارة الخارجية بصورة طبيعية".

ولفت إلى أن بنك السودان المركزى تلقى خطاب شكر وتقدير من وزير الدولة بوزارة الخارجية بتاريخ 18 مارس 2018، يشكر فيه البنك على الوفاء بالتزاماته المالية رغم شُح الموارد المعروف للجميع.

وأكد بنك السودان مسؤوليته القومية فى العمل على الوفاء بكافة الالتزامات المجازة من مؤسسات الدولة، وحرصه على العمل بتناغم داخل هذه المنظومة.