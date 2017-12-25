مقتل 3 جنود باكستانيين برصاص القوات الهندية على خط المراقبة

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن 3 جنود باكستانيين قتلوا اليوم الإثنين، إثر تعرضهم لإطلاق الرصاص من جانب القوات الهندية على طول خط المراقبة بين البلدين.
GMT 13:38 2017 الخميس ,08 حزيران / يونيوالجيش الباكستاني يقضي على مجموعة سعت لتأسيس فرع لداعش في بلوشستان
GMT 15:54 2017 السبت ,03 حزيران / يونيوالجيش الباكستاني يعلن عن مقتل خمسة جنود هنود خلال تبادل إطلاق النار عبر الحدود
GMT 08:30 2017 السبت ,03 حزيران / يونيوإصابة مدنيين اثنين فى تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان فى كشمير
GMT 10:18 2017 الخميس ,01 حزيران / يونيوالجيش الباكستاني يتهم الهند بمهاجمة المدنيين في إقليم كشمير
GMT 16:14 2017 الثلاثاء ,23 أيار / مايوالجيش الباكستاني ينفي مزاعم هندية بشأن تدمير أحد مواقعه الحدودية
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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