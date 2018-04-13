الحريري يؤكد أن اللبنانيون صف واحد في مواجهة أطماع إسرائيل بأرضهم

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الجمعة إن كل اللبنانيين صف واحد في مواجهة أطماع إسرائيل بأرض لبنان وثروته النفطية.

وأضاف الحريري خلال كلمة ألقاها في احتفال شعبي في بلدة شبعا، جنوب لبنان أن "استرداد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا مسؤولية الدولة"، وتابع "لا شيء يمكن أن يلغي حق لبنان بأرضه، وكل اللبنانيين صف واحد خلف الجيش اللبناني في حماية الحدود، وجميعنا صف واحد في مواجهة أطماع إسرائيل بأرضنا وثروتنا النفطية".

وأوضح أن زمن غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها في حماية منطقة الشريط الحدودي والدفاع عنها هو زمن انتهى، وزمن الشعور بأن هذه المنطقة خارج حدود الشرعية اللبنانية هو زمن انتهى.

يذكر أن إسرائيل لا تزال تحتلّ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتحتل الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها جنوب لبنان، ويطالب لبنان الأمم المتحّدة بمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل هذه المسألة.