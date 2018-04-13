الحريري يؤكد أن اللبنانيون صف واحد في مواجهة أطماع إسرائيل بأرضهم

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الجمعة إن كل اللبنانيين صف واحد في مواجهة أطماع إسرائيل بأرض لبنان وثروته النفطية.
وأضاف الحريري خلال كلمة ألقاها في احتفال شعبي في بلدة شبعا، جنوب لبنان أن "استرداد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا مسؤولية الدولة"، وتابع "لا شيء يمكن أن يلغي حق لبنان بأرضه، وكل اللبنانيين صف واحد خلف الجيش اللبناني في حماية الحدود، وجميعنا صف واحد في مواجهة أطماع إسرائيل بأرضنا وثروتنا النفطية".
وأوضح أن زمن غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها في حماية منطقة الشريط الحدودي والدفاع عنها هو زمن انتهى، وزمن الشعور بأن هذه المنطقة خارج حدود الشرعية اللبنانية هو زمن انتهى.
يذكر أن إسرائيل لا تزال تحتلّ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتحتل الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها جنوب لبنان، ويطالب لبنان الأمم المتحّدة بمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل هذه المسألة.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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