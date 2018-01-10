قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل.
GMT 20:14 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرمستوطنون يرشقون المركبات الفلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل بالحجارة.
GMT 09:26 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تنصب حاجزاً على مدخل بيت عينون شمال الخليل قبل قليل.
GMT 16:28 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالبوابة الحديدية
GMT 21:34 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل
GMT 18:27 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال ينتشر على مفرق طارق بن زياد ويقوم بتفتيش المركبات جنوب الخليل
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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