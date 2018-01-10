رئيس هيئة الأركان العامة يزور مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
GMT 19:30 2017 السبت ,22 إبريل / نيسانأوامر ملكية سعودية يصرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي عاصفة الحزم و إعادة الأمل
GMT 02:45 2016 الإثنين ,15 آب / أغسطسخادم الحرمین الشريفين يأمر بصرف راتب شهر للمشاركين في "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل"
GMT 21:14 2016 الأحد ,14 آب / أغسطسخادم الحرمين الشريفين يأمر بصرف راتب شهر للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم ، و إعادة الأمل
GMT 19:30 2016 الأحد ,14 آب / أغسطسالملك سلمان يأمر بصرف راتب شهر للمشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل
GMT 11:59 2016 الأحد ,10 إبريل / نيسانعلي عبد العال يؤكد انه لن ينسى التاريخ للملك سلمان قيادته لعاصفة الحزم لإنهاء أزمة اليمن
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
أرسل تعليقك