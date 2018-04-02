النادي الأهلي يهنئ السيسي بثقة الشعب المصري

تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والعاملون بالنادي، بخالص التهاني إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري الغالية، وتوليه مسئولية البلاد فترة رئاسية جديدة، متمنين كل النجاح والتوفيق لمواصلة مسيرة العطاء لتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لمصرنا الحبيبة.