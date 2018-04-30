قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مقدسي

اعتقلت قوات الاحتلال ، مقدسي من داخل مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة لجدار المسجد الأقصى المبارك الشرقي .

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي خالد الزير، خلال مشاركته وعدد من المقدسيين بالتصدي لطواقم وقوات الاحتلال التي تعتدي على مقبرة "باب الرحمة"، لليوم الثاني على التوالي .

وأشارت المصادر إلى، أن مشادات كلامية وقعت وسط محاولات من الأهالي وقف الاعتداءات على القبور وتدنيسها من الاحتلال، وتطورت إلى محاولات وقف العمل بالقوة، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال الناشط الزير .