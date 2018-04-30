قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مقدسي

اعتقلت قوات الاحتلال ، مقدسي من داخل مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة لجدار المسجد الأقصى المبارك الشرقي .
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي خالد الزير، خلال مشاركته وعدد من المقدسيين بالتصدي لطواقم وقوات الاحتلال التي تعتدي على مقبرة "باب الرحمة"، لليوم الثاني على التوالي .
وأشارت المصادر إلى، أن مشادات كلامية وقعت وسط محاولات من الأهالي وقف الاعتداءات على القبور وتدنيسها من الاحتلال، وتطورت إلى محاولات وقف العمل بالقوة، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال الناشط الزير .
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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