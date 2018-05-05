إطلاق سراح الوافد الذي عثر على جهاز مشع خطير يستخدم بالتصوير الصناعي في الكويت

أطلق جهاز أمن الدولة ​الكويت​ي، سراح الوافد الّذي عثر على الجهاز المشعّ الّذي يُستخدم في التصوير الصناعي من موقع العمل في حقل برقان ​النفط​ي، أمس بعد التحقيق معه.

ورفض الوافد المصري، في اتصال مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، الحديث عن ملابسات اقتياده وترحيله الى أمن الدولة والتحقيق معه، مؤكّداً "أنّه ليس لديه ما يقوله".

ولا تزال أزمة الجهاز المشع، تأخذ أبعاداً جديدة، وذلك للوقوف على الخلل الأمني الّذي تسبّب في فقدان الجهاز وكيفيّة خروجه من حقل برقان. وركّزت مصادر نفطية مسؤولة لـ"الأنباء"، على أنّ "فتح الجهاز عنوة كان يمكن أن يحدث كارثة بيئية في الكويت"، مشيرةً إلى أنّ "شركة نفط الكويت شكّلت لجنة تحقيق داخلية لمعرفة الخلل وإصدار التوصيات المناسبة الّتي ستدرج في عقود المقاولين للحيلولة دون فقدان هذه الأجهزة الحساسة، حيث ستفرض الشركات النفطية وجود شريحة "GPS" في تلك الأجهزة ليتمّ ربطها بالإدارة العامة لأمن المنشآت التابعة لوزارة الداخلية".