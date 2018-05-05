إطلاق سراح الوافد الذي عثر على جهاز مشع خطير يستخدم بالتصوير الصناعي في الكويت

أطلق جهاز أمن الدولة الكويتي، سراح الوافد الّذي عثر على الجهاز المشعّ الّذي يُستخدم في التصوير الصناعي من موقع العمل في حقل برقان النفطي، أمس بعد التحقيق معه.
ورفض الوافد المصري، في اتصال مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، الحديث عن ملابسات اقتياده وترحيله الى أمن الدولة والتحقيق معه، مؤكّداً "أنّه ليس لديه ما يقوله".
ولا تزال أزمة الجهاز المشع، تأخذ أبعاداً جديدة، وذلك للوقوف على الخلل الأمني الّذي تسبّب في فقدان الجهاز وكيفيّة خروجه من حقل برقان. وركّزت مصادر نفطية مسؤولة لـ"الأنباء"، على أنّ "فتح الجهاز عنوة كان يمكن أن يحدث كارثة بيئية في الكويت"، مشيرةً إلى أنّ "شركة نفط الكويت شكّلت لجنة تحقيق داخلية لمعرفة الخلل وإصدار التوصيات المناسبة الّتي ستدرج في عقود المقاولين للحيلولة دون فقدان هذه الأجهزة الحساسة، حيث ستفرض الشركات النفطية وجود شريحة "GPS" في تلك الأجهزة ليتمّ ربطها بالإدارة العامة لأمن المنشآت التابعة لوزارة الداخلية".
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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