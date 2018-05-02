الأردن يدعم المغرب فى مواجهة تدخلات إيران في شمال إفريقيا

أعلن الأردن دعمه لمملكة المغرب في مواجهة أى تهديد لأمنه، واستقراره ووحدة أراضيه.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: " نقف مع الأشقاء فى المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن المغرب واستقراره ووحدة أراضيه".
وأكد أن "التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان فى علاقات المملكتين الأخوية التاريخية التي يرعاها الملك عبدالله الثاني وأخوه الملك محمد السادس".
وأعلن المغرب أمس الثلاثاء، قطع علاقاته بطهران، وطلب من سفيرها مغادرة البلاد "بسبب علاقة بين حزب الله والبوليساريو".
وأوضح أن سبب الخطوة هو "انخراط حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران فى علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واستقرارها".
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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