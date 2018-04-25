الحكومة الفلسطينية تحذر من استمرار عدوان الاحتلال ومستوطنيه على أبناء الشعب الفلسطيني

حذّرت الحكومة الفلسطينية من استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، محملة حكومة الاحتلال كامل المسؤولية جراء هذا العدوان .

وأشار المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح صحفي، اليوم ، إلى قيام جرافات حكومة الاحتلال بتدمير أراضي المواطنين الفلسطينيين، واقتلاع مئات أشجار الزيتون في الأغوار الشمالية، اليوم، بالتزامن مع هجوم للمستوطنين على قرية جالود جنوب نابلس.

وشدد المحمود على أن المجتمع الدولي يتحمل جزءاً من المسؤولية جراء صمته عن استمرار الاحتلال وفظائعه، وعن استمرار حكومات الاحتلال بالتصدي ورفض القوانين والشرائع الدولية، مطالباً من الأسرة الدولية القيام بواجبها أمام هذا العدوان والصلف الإسرائيلي .