الرئاسة الفرنسية تعلن ان ماكرون يجدد معارضة فرنسا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس
GMT 20:41 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوالرئاسة الفرنسية تعلن ان ماكرون يدين عنف القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين في غزة
GMT 20:28 2018 الإثنين ,14 أيار / مايومفوضية الانتخابات تعلن ان ائتلاف سائرون بقيادة الصدر يتصدر في 16 محافظة عراقية من 18 محافظة
GMT 20:26 2018 الإثنين ,14 أيار / مايومفوضية الانتخابات يعلن ان ائتلاف سائرون يتصدر في محافظة النجف
GMT 20:21 2018 الإثنين ,14 أيار / مايومفوضية الانتخابات العراقية تعلن ات تحالف سائرون يتقدم في محافظة ميسان
GMT 20:18 2018 الإثنين ,14 أيار / مايومفوضية الانتخابات العراقية تعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتصدر في أربيل
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
أرسل تعليقك