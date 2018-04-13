مقاضاة الرئيس التونسي السابق بن علي وعدد من وزرائه بتهمة التعذيب

أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس أنها سلمت للقضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات انسانية "جسيمة" تورط فيها 47 شخصا من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه السابقين.
GMT 21:28 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانوول ستريت جورنال تعلن كان أمام البنتاغون فرصتان خلال اليومين الماضيين لضرب سورية لكن وزير الدفاع منع الضربات
GMT 21:22 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانوول ستريت جورنال تؤكد وزير الدفاع الأميركي ألغى هجومًا كان مخططا ليلة الخميس خشية التصعيد مع روسيا
GMT 21:19 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانوول ستريت جورنال تصرح ترامب يحض وزير الدفاع الأميركي على رفع سقف الخيارات العسكرية في سورية
GMT 21:17 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانوول ستريت جورنال تقول إن ترامب يريد أن تدفع روسيا وإيران ثمن دعم النظام السوري
GMT 21:16 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانوول ستريت جورنال تؤكد الرئيس الأميركي ليس سعيدا بالخيارات العسكرية المحدودة التي عرضت عليه
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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