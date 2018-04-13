مقاضاة الرئيس التونسي السابق بن علي وعدد من وزرائه بتهمة التعذيب

أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس أنها سلمت للقضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات انسانية "جسيمة" تورط فيها 47 شخصا من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه السابقين.