مقتل قيادات حوثية في معارك قانية في محافظة البيضاء

مقتل قيادات حوثية في معارك قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بينهم"أبو هاشم الريامي" الذي كان يدير مركز التفتيش بمنطقة رداع، الرابطة بين مدينة مأرب والمحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين