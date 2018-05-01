رئيس الوزراء اليمني يُجدد شكره لدول التحالف العربي

جدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر شكره لدول التحالف العربي بقيادة المملكة على مساندتها وقوفها الدائم مع اليمن والشرعية في مواجهة انقلاب المليشيا الحوثية .
جاء ذلك خلال لقاءهٍ اليوم في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية بعدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية من أبناء المحافظة، بحضور محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس .
وأكد اهتمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية بمحافظة سقطرى وايلائها الاهتمام اللازم .
وكرس اللقاء لمناقشة جملة من القضايا التي تهم أبناء سقطرى في الجوانب الإدارية والعسكرية والأمنية، إلى جانب النقص الذي تعانيه المحافظة في الجوانب الخدمية، والمعاناة التي يتعرضون لها، وخصوصًا عملية النقل والتواصل مع المحافظات اليمنية الأخرى .
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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