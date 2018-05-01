رئيس الوزراء اليمني يُجدد شكره لدول التحالف العربي

جدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر شكره لدول التحالف العربي بقيادة المملكة على مساندتها وقوفها الدائم مع اليمن والشرعية في مواجهة انقلاب المليشيا الحوثية .

جاء ذلك خلال لقاءهٍ اليوم في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية بعدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية من أبناء المحافظة، بحضور محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس .

وأكد اهتمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية بمحافظة سقطرى وايلائها الاهتمام اللازم .

وكرس اللقاء لمناقشة جملة من القضايا التي تهم أبناء سقطرى في الجوانب الإدارية والعسكرية والأمنية، إلى جانب النقص الذي تعانيه المحافظة في الجوانب الخدمية، والمعاناة التي يتعرضون لها، وخصوصًا عملية النقل والتواصل مع المحافظات اليمنية الأخرى .