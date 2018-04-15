منظومة الدفاع الصاروخية للجيش اليمني تعترض صاروخين بالستيين

اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية للجيش اليمني، صاروخين بالستيين في سماء مدينة المخاء غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن
GMT 20:33 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانغارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين، في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 20:30 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانمقتل قيادات حوثية في معارك قانية في محافظة البيضاء
GMT 19:35 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين في جبل الكوكب
GMT 15:46 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانهيلي تعلن أن العقوبات ضد روسيا ستشمل شركات لها علاقة بالبرنامج الكيماوي السوري
GMT 15:42 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانهيلي تعلن أن واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة على روسيا لدعمها النظام السوري
ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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