التحالف العربي يأسف لبيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن المنحاز لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بعد أن وصفها بسلطات الأمر الواقع
GMT 15:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالمالكي يؤكد أن عمليات التحالف استهدفت قادة ميدانيين لميليشيات الحوثي على الحدود
GMT 15:40 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرتركي المالكي يعرض مشاهد لاستهداف تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي
GMT 21:14 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبروقوع قتلى وجرحى في غارات للتحالف على معسكر تدريبي لميليشيات الحوثي بين محافظتي عمران والجوف
GMT 20:45 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقتل القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي محمد حسن السوسوة خلال مواجهات مع قوات الشرعية في محافظة البيضاء
GMT 20:33 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي ياسر فيصل الأحمر مع 30 آخرين في غارة للتحالف العربي استهدفت تعزيزات في جبهة الساحل الغربي
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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