الأمن الباكستاني يقضي على أحد أهم العناصر الإرهابية في بلوشستان

أعلن مسؤولون باكستانيون اليوم نجاح قوات الأمن في القضاء على أحد أهم العناصر الإرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان .
وأوضح مفتش عام الشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان عبدالرزاق شيما في مؤتمر صحفي اليوم أن وحدات من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية نفذت عمليات تمشيط مكثفة في مناطق مختلفة من إقليم بلوشستان، وتبادلت إطلاق النار في موقع جبلي بمنطقة "مستونج" ما أدى إلى مقتل أحد أهم العناصر الإرهابية .
وبيّن أن الإرهابي الذي قُتل يدعى "الكوماندر مقصود أحمد" وهو قيادي في منظمة "لشكر جهنقوي" الإرهابية المحظورة، وكان مطلوبًا في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية بالإقليم .
وأضاف أن قوات الأمن صادرت من ذلك الموقع كمية من الأسلحة والمتفجرات التي تم تهريبها إلى هناك لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية بإقليم بلوشستان .
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