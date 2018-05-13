قررت نيابة حلوان الكلية اليوم الأحد، حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتجمهر اعتراضًا على زيادة "تذكرة المترو"، وفقًا لما أعلنت المحامية فاطمة سراج عضو الدفاع عنهم.
وجاءت أسماء الموقوفين الصادر بحقهم القرار كالتالي "وحيد إمام حسين، وفاتن إمام حسين، وأحمد عبدالفتاح، وحسن حسين، ونادي رفعت، ومحمد عبدالله، وسمير عزالدين، وسامية محمود، وحنان محمد وأحمد إبراهيم".
ونسبت النيابة إلى المتهمين في المحضر رقم 13119لسنة 2018 جنح حلوان، اتهامات بالتجمهر وإتلاف مرفق عام "المترو" والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين في القضية أثناء اعتراضهم على زيادة التذكرة بمحطة مترو حلوان.
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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