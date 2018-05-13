قررت نيابة حلوان الكلية اليوم الأحد، حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتجمهر اعتراضًا على زيادة "تذكرة المترو"، وفقًا لما أعلنت المحامية فاطمة سراج عضو الدفاع عنهم.

وجاءت أسماء الموقوفين الصادر بحقهم القرار كالتالي "وحيد إمام حسين، وفاتن إمام حسين، وأحمد عبدالفتاح، وحسن حسين، ونادي رفعت، ومحمد عبدالله، وسمير عزالدين، وسامية محمود، وحنان محمد وأحمد إبراهيم".

ونسبت النيابة إلى المتهمين في المحضر رقم 13119لسنة 2018 جنح حلوان، اتهامات بالتجمهر وإتلاف مرفق عام "المترو" والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين في القضية أثناء اعتراضهم على زيادة التذكرة بمحطة مترو حلوان.