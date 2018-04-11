5 غارات لطيران التحالف العربي على العاصمة صنعاء شمال اليمن

شنت طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، 5 غارات، على العاصمة صنعاء شمال اليمن، وانفجارات عنيفة تهز المدينة.

من ناحية أخرى شن طيران التحالف العربي عدة غارات على مطار صنعاء الدولي شمال اليمن ، ولا زال التحليق مستمر