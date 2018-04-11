5 غارات لطيران التحالف العربي على العاصمة صنعاء شمال اليمن
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5 غارات لطيران التحالف العربي على العاصمة صنعاء شمال اليمن

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العرب اليوم - 5 غارات لطيران التحالف العربي على العاصمة صنعاء شمال اليمن

غارات لطيران التحالف العربي
صنعاء - خالد عبدالواحد

شنت طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، 5 غارات، على العاصمة صنعاء شمال اليمن، وانفجارات عنيفة تهز المدينة.

من ناحية أخرى شن طيران التحالف العربي عدة غارات على مطار صنعاء الدولي شمال اليمن ، ولا زال التحليق مستمر

 

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5 غارات لطيران التحالف العربي على العاصمة صنعاء شمال اليمن 5 غارات لطيران التحالف العربي على العاصمة صنعاء شمال اليمن



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5 غارات لطيران التحالف العربي على العاصمة صنعاء شمال اليمن 5 غارات لطيران التحالف العربي على العاصمة صنعاء شمال اليمن



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