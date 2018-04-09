المندوب الروسي يؤكد أن الحديث عن هجوم كيماوي في دوما مجرد مسرحية

أعلن المندوب الروسي في الأمم المتحدة اليوم الاثنين خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة أن الحديث عن هجوم كيماوي في دوما مجرد مسرحية .

وأكد أن هناك تصعيد غير مسبوق ضد روسيا.