الجيش العراقي يدمر نفقين تابعين لداعش بغرب العراق

دمرت قوة تابعة للجيش العراقي اليوم نفقين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار غرب العراق .

وأفاد مصدر أمني عراقي في تصريح صحفي ، إن قوة تابعة للفرقة الثامنة بالجيش العراقي دمرت النفقين اللذين تم اكتشافهما في منطقة المشاريع جنوب قائم القائم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار ، موضحًا أن التنظيم كان يستخدم الأنفاق للاختباء من الضربات الجوية التي كانت تستهدف مواقعهم قبل تحرير المحافظة العام الماضي .