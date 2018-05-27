وفاة الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق

نعت جامعة عين شمس، في بيان لها، وفاة الدكتور على لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية بمستشفى دار الفؤاد ،عصر اليوم الأحد،عن عمر يناهز 83 عامًا . وقالت جامعة عين شمس، إن صلاة الجنازة ستقام غداً بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد .
ولد د. علي لطفي في 6 أكتوبر 1935، تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1956، ثم حصل على ماجستير ودكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة لوزان عام 1961. تدرج في المناصب حتى أصبح أستاذ قسم الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة عين شمس، ثم عُين وزيراً للمالية من 1978 حتى 1980، ثم تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأحد البنوك التجارية، ثم رئيس للجنة الاقتصادية بالحزب الوطني، إلي أن تقلد منصبين رفيعين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك حيث كان رئيساً للوزراء، ثم رئيسا لمجلس الشورى، ورئيساً للمجلس الأعلى للثقافة.
وتولى منصب رئيس وزراء مصر من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986، ثم ترك منصب رئيس الوزراء وتولى منصب رئيس مجلس الشورى حتى عام 1989، ورئيسًا للجنة الأحزاب خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى.
GMT 21:05 2018 السبت ,26 أيار / مايوأعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة لم تصل لمستشفيات قطاع غزة أية إصابات من القصف الذي استهدف مواقع في خانيونس ورفح قبل قليل
GMT 20:51 2018 السبت ,26 أيار / مايوقوات الشرعية اليمنية تستعيد السيطرة على منطقة الجمرك القديم في مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية
GMT 08:47 2018 السبت ,26 أيار / مايواستشهاد مواطن متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال شرق غزة
GMT 08:43 2018 السبت ,26 أيار / مايوالكنيسة الإنجيلية التشيكية ترفع العلم الفلسطيني على أسوارها للمرة الأولى
GMT 20:31 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوالخارجية المصرية تطالب إيطاليا بكافة تفاصيل العثور على آثار مصرية في حاوية دبلوماسية
ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
أرسل تعليقك