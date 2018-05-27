وفاة الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق

نعت جامعة عين شمس، في بيان لها، وفاة الدكتور على لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية بمستشفى دار الفؤاد ،عصر اليوم الأحد،عن عمر يناهز 83 عامًا . وقالت جامعة عين شمس، إن صلاة الجنازة ستقام غداً بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد .

ولد د. علي لطفي في 6 أكتوبر 1935، تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1956، ثم حصل على ماجستير ودكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة لوزان عام 1961. تدرج في المناصب حتى أصبح أستاذ قسم الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة عين شمس، ثم عُين وزيراً للمالية من 1978 حتى 1980، ثم تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأحد البنوك التجارية، ثم رئيس للجنة الاقتصادية بالحزب الوطني، إلي أن تقلد منصبين رفيعين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك حيث كان رئيساً للوزراء، ثم رئيسا لمجلس الشورى، ورئيساً للمجلس الأعلى للثقافة.

وتولى منصب رئيس وزراء مصر من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986، ثم ترك منصب رئيس الوزراء وتولى منصب رئيس مجلس الشورى حتى عام 1989، ورئيسًا للجنة الأحزاب خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى.