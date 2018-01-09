وزير الخارجية اليمني المخلافي يعلن أنه ‏يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ تهديدات جماعة الحوثي الإرهابية مأخذ الجد

أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أنه يجب على المجتمع الدولي ان يأخذ تهديدات جماعة الحوثي الإرهابية ماخذ الجد فقد سبق لها ان هددت فعلا الملاحة الدولية في البحر الاحمر واعتدت على عدد من السفن وعلى المجتمع ان يدرك طبيعة هذه المليشيات التي لا تضع اَي اعتبار للسلام والأمن في اليمن والمنطقة او السلام والأمن الدوليين .
GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية اليمني يؤكد أن الإعلان الواضح و الصريح للحوثيين تمسكهم بنهج الحرب وتأكيدهم الاستمرار فيه إلى مالا نهاية حتى لو واصلوا فقدان الأراضي
GMT 17:28 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني صالح يؤكد أنه كان يمارس مناوراته المعهودة ويعترف بالشرعية
GMT 17:26 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرعبد الملك المخلافي يؤكد أن ما حدث في صنعاء يكشف أن الحوثيين ليسوا شركاء في السلام
GMT 12:54 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبروزير الخارجية اليمني يدعو إلى عدم بقاء مطار صنعاء تحت سيطرة الانقلابيين
GMT 12:51 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبروزير الخارجية اليمني يعلن أن 70% من عناصر الميليشيات المتمردة هم من الأطفال
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
أرسل تعليقك