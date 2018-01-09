وزير الخارجية اليمني المخلافي يعلن أنه ‏يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ تهديدات جماعة الحوثي الإرهابية مأخذ الجد

أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أنه ‏يجب على المجتمع الدولي ان يأخذ تهديدات جماعة الحوثي الإرهابية ماخذ الجد فقد سبق لها ان هددت فعلا الملاحة الدولية في البحر الاحمر واعتدت على عدد من السفن وعلى المجتمع ان يدرك طبيعة هذه المليشيات التي لا تضع اَي اعتبار للسلام والأمن في اليمن والمنطقة او السلام والأمن الدوليين .