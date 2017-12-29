أسماء ضحايا الهجوم المتطرف على كنسية مارمينا في حلوان

كشفت كنيسة مارمينا بحلوان التي تعرضت صباح اليوم، الجمعة، لهجوم متطرف بإطلاق أعيرة نارية تجاه الكنيسة أسماء ضحايا الحادث الإرهابي وهم:

1- عماد عبد الشهيد 45 سنة

2- صفاء عبد الشهيد 43 سنة

3- وديع القمص مرقس 65 سنة

4- ايفلين شكر الله 52 سنة

5- وجيه إسحق 90 سنة

6- رضا عبد الرحمن 45 سنة من القوة الأمنية.

كما تعرض محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان لاعتداء آخر ما أدى إلى مقتل شخصين وهما:

1- روماني شاكر

2- عاطف شاكر