أسماء ضحايا الهجوم المتطرف على كنسية مارمينا في حلوان

كشفت كنيسة مارمينا بحلوان التي تعرضت صباح اليوم، الجمعة، لهجوم متطرف بإطلاق أعيرة نارية تجاه الكنيسة أسماء ضحايا الحادث الإرهابي وهم:
1- عماد عبد الشهيد 45 سنة
2- صفاء عبد الشهيد 43 سنة
3- وديع القمص مرقس 65 سنة
4- ايفلين شكر الله 52 سنة
5- وجيه إسحق 90 سنة
6- رضا عبد الرحمن 45 سنة من القوة الأمنية.
كما تعرض محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان لاعتداء آخر ما أدى إلى مقتل شخصين وهما:
1- روماني شاكر
2- عاطف شاكر
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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